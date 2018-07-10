Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtı'na Çelenk Bıraktı - Detaylar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'ya geçen Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.