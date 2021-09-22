Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti - Haberler
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
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Haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti - Haberler
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