Türkiye Covid-19 vaka sayısında Çin'i geçti, son 24 saatte 127 kişi öldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Dünya

Türkiye Covid-19 vaka sayısında Çin'i geçti, son 24 saatte 127 kişi öldü

19.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:09
Türkiye Covid-19 vaka sayısında Çin'i geçti, son 24 saatte 127 kişi öldü

Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya çıkan Türkiye, hasta sayısında virüsün çıkış kaynağı olan Çin'i geçti. Çin'de toplam vaka sayısı 83 bin 805 olurken, 4 bin 636 kişi de hayatını kaybetti.

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Kaynak: Euronews.com

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