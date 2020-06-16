Türkiye Corona Virüsü Salgını Araştırmasını Nasıl Yürütüyor? Türkiye genelinde Covid-19 bağışıklık oranını tespit etmek amacıyla PCR ve antikor testi yapılıyor.

Türkiye genelinde Covid-19 bağışıklık oranını tespit etmek amacıyla PCR ve antikor testi yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın TÜİK'le ortak yürüttüğü saha araştırmasında seçilen evlerden biri de VOA Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu'nunki oldu. Yazıcıoğlu, test sürecini ve gözlemlerini haberleştirdi