Türkiye çölleşmeyle mücadele deneyimini diğer ülkelere aktarıyor
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Türkiye çölleşmeyle mücadele deneyimini diğer ülkelere aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadele deneyiminin dünyaya aktarıldığını ve bu kapsamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim verildiğini bildirdi.

Türkiye çölleşmeyle mücadele deneyimini diğer ülkelere aktarıyor
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadele deneyiminin dünyaya aktarıldığını ve bu kapsamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim verildiğini bildirdi.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin çölleşmeyle mücadele ve erozyon kontrolüne ilişkin deneyimlerini her yıl Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri ile dünyaya aktardıklarını belirten Pakdemirli, bu deneyimin Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleriyle paylaşıldığını ifade etti. Pakdemirli, geçen yıla kadar toplamda 89 ülkeden 839 uzmana eğitim verildiğini, bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini bildirdi.

Pakdemirli, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da bu eğitimlere engel olamadığına dikkati çekerek, "17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz online eğitimle birlikte toplamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim vermiş olduk. Ülkemizin ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kapsamında edinmiş olduğu tecrübeyi, önümüzdeki yıllarda da söz konusu eğitimlerle başka ülkelerin uzmanlarına aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedef kaybedilen toprak miktarını 130 milyon tona indirmek"

Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda 5,4 milyon hektar alanda 4 milyar 633 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023'te bu rakamı 130 milyon tona indirmek."

Kaynak: AA

AA Editörü - Deniz Çiçek Palabıyık
Deniz Çiçek Palabıyık
AA Editörü
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