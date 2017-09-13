Orman ve Su işleri Bakanlığı Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası Süreçler ve Sözleşmeler Şube Müdürü Mediha Haliloğlu, "Türkiye arazi tahribatının dengelenmesi hedeflerini ortaya koymak isteyen ülkelerle tecrübelerini paylaşıyor. Türkiye çölleşme ile mücadelede dünyaya örnek oldu." dedi.



Kırklareli'nde düzenlenen 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi'nin ikinci gününde "Türkiye'de arazi tahribatı ve 2030 yılı arazi tahribatının dengelenmesi hedefleri" konulu sunumunda, arazi tahribatının, arazilerin verimliliğinin çeşitli nedenlerle azalması olduğunu söyledi.



Türkiye'de arazi tahribatını azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Haliloğlu, Türkiye olarak bu konuda başarılı çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekti.



Çölleşmeye karşı son 5 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Haliloğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye arazi tahribatının dengelenmesi hedeflerini ortaya koymak isteyen ülkelerle tecrübelerini paylaşıyor. Türkiye çölleşme ile mücadelede dünyaya örnek oldu. Çok sayıda ülkeye yardımcı olduk. Ulusal kalkınma planlarımız, hükümet programlarımız, strateji belgeleri ve eylem planları halihazırda 2023 hedeflerini gösteren hedeflerimiz var. Bu hedefleri 2030 yılını kapsayacak şekilde güncelledik. 2030 yılı hedeflerimizi bütçeleriyle birlikte somut hedefler olarak ortaya koyduk. Hedeflerimizi belirledik ancak bu hedefleri belirlemek yetmiyor. Bu hedeflere ulaşmak için neler yapmak gerektiği konusunda kalkınma planlarına, hükümet programlarına entegre edilmesi gerekiyor."



Kongre 15 Eylül Cuma günü sona erecek.