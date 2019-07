"Türkiye çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır." dedi.

Soylu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi sınırlarındaki Sis Dağı'nda organize edilen "200. Geleneksel Sis Dağı Şenlikleri"nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve hürmetlerini iletti.

Soylu, gördüğü güzel manzara karşısında, "Bu ülkeye ait, bu ülkenin güzelliğine ait ne varsa onu korumak bizim boynumuzun borcudur." diye tekrar düşündüğünü belirterek, "Yeşilimizi, mavimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu, rızkımızı, inancımızı, değerlerimizi kısacası bizi biz yapan ne varsa korumak ve bu ülkenin güzelliğini geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. İşte bugün bizim yaptığımız bundan başka bir şey değildir. Gayretimiz bunun içindir." diye konuştu.

Şenliğe şu ana kadar 40 binin üzerinde katılım olduğunu öğrendiğini aktaran Soylu, binlerce kilometre uzaktan gelenlerle karşılaştığını, bunun bir gelenek, görenek ve millet bağı olduğunu söyledi.

Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz, terörle mücadelemiz, sokaklardaki huzuru temin etmek için verdiğimiz mücadelemiz, bölgemizde yaşanan zulme karşı göçü merhametle yönetmemiz işte hep bunun içindir." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Bizim kimsenin ülkesinde, kimsenin zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Ben bu şehrin evladıyım. Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır."

Seçim işlerini geride bıraktıklarının altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar'dan Kato'ya, Pülümür'den Bestler Dereler'e kadar, dışarıda Kandil'den Afrin'e, Azez ve Mare'ye kadar PKK'ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız üç teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi Hakkari'de etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsınız, bir ara buralara da sızmak istediler çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yadediyoruz."

Soylu, bugün ne FETÖ'nün ne DHKP-C'nin ne de hiçbirinin kafasını çıkartamadığına dikkati çekerek, DEAŞ'la da büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

"Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır"

Göçle alakalı işlerde de aksayan yerlere yeni çözümler ürettiklerini vurgulayan Soylu, "Birileri bu meseleden de siyasi rant elde etmek için gelişigüzel konuşmalar ortaya koyuyorlar, iftiralar, fitneler üretiyorlar. Herkes müsterih olsun, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Millet olarak nasıl misafirperver olduğumuzu, ensar ruhunun ne olduğunu, muhacirlere nasıl davranmamız gerektiğini, ülkemizin huzurunu, sükununu, kuralını, ilkesini nasıl muhafaza etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Dün biz bunları yapıyoruz diye bize kabahat bulanlar, bugün şimdi başka türlü fitnelerle bu huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar." dedi.

Soylu, vatandaşlardan kendilerine itimat etmelerini, güvenmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Biz dara, sıkıntıya düşmüş kimseye halel getirmeyiz. Biz bu ülkede, dünyada bir daha Aylan bebek fotoğraflarının yaşanmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya insanlığın, komşuluğun, tarihin, Müslümanlığın ve imanımızın bize ne öğrettiğini de anlatabilecek kabiliyetten hiçbir zaman yoksun olmayız. Ensar çizgisinden sapmayız, yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe de müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir. Dün de aynısını yapıyorduk, bugün de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır, bu meselelerin tamamından Türkiye güçlenerek çıkacaktır."

"Fitne tohumlarına can suyu vermeden bu istikrara sahip çıkmak lazım"

Trafik kazalarında ölümlerin geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 35 aşağı çekildiğini belirten Soylu, "Memlekete gelenlere söylüyorum, aman trafik kurallarına dikkat edin. Yüzde 35 şu demektir, yaklaşık geçen yıldan bu yıla 2 bin vatandaşımızın trafik kazasından az ölümünü sağlayabilmek demektir. Allah'ınızı severseniz, her birinize yalvarıyorum sizler de çocuklarınıza yalvarın ne olursunuz sürat yapmasınlar, ne olursunuz trafikte emniyet kemerini bir vesileyle kullansınlar, ne olursunuz araçta giderken cep telefonu kullanmasınlar, ne olursunuz yaya geçitlerinden geçerken vatandaşımıza öncelik tanıyalım. Bunu yapalım, bizim dünyadaki trafik ölümlerinden daha az ölüme ulaşmamız bilesiniz ki an meselesidir. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Soylu, vatandaşlardan meskun mahalde, yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim."

Uyuşturucu sebebiyle ölümlerde 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade eden Soylu, "Uyuşturucuyla ilgili mücadelemizde de büyük bir yol aldık. Hep birlikte vatandaş olarak çok dikkatli olmalıyız. Yine bu sene 2019'da rakamlar 2018'e göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir." dedi.

Soylu, şehirlerde asayiş, hırsızlık olaylarını azalttıklarının altını çizerek, uğraştıkları, ele aldıkları her meselede Türkiye'nin gelişme yakaladığını söyledi.

Yaşanan diğer gelişmelere ilişkin ise Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomide de makro göstergeler, turizm rakamlarımız, Doğu ve Güneydoğu'daki günlük hayatın normalleşmesi, gençlerin artık terör örgütüne katılmak için dağa çıkmaması, şu güzel yayla şenliği gibi şenliklerin Doğu ve Güneydoğu'daki yaylalarımızda da yapılmaya başlanması, bunların her biri kendi adına ülkemizde istikrarın ve doğru bir liderliğin meyvesidir. İfade etmek istediğim şudur, fitne tohumlarına can suyu vermeden bu istikrara sahip çıkmak lazım. Türkiye'nin son 17 yıldır en büyük gücü istikrarıdır, buna sımsıkı sarılmak lazım. İnşallah daha pek çok güzel günleri, pek çok başarıyı bu güzel ülkede hep birlikte göreceğiz, ben buna inanıyorum. Şu nesil, daha pek çok başarıları görecektir. Terörün sıfırlandığını, bu ülkenin kendi savaş uçağını yaptığını da inşallah görecektir ve evlatlarımıza güzel bir ülke bırakmanın mutluluğunu yaşayan bir nesil olacaktır."

Konuşmaların ardından Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Bakan Soylu'ya yöreye özgü yelek ve fötr giydirdi.

Şenliğe, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile binlerce vatandaş katıldı.

Kaynak: AA