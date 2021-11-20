Türkiye çocuklarının hakları garanti altında

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınlayan

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye'te tüm çocukların haklarının garanti altında olduğunu söyledi.

80'li yılların sonlarında savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bölgelerde yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletlerin bu tarihi "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan ettiğini hatırlatan Oral, "Türkiye Cumhuriyeti, çocuk haklarına dair tüm sorumlulukları yerine getiren başlıca örnek ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan 18 yaş altı tüm çocuklar; insani bir yaşama ve gelişme hakkı, vatandaşlık hakkı, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkı, ihmal ve istismardan korunma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, engelli çocuklar için özel gereksinimlerinin karşılanması hakkı gibi birçok hakkı garanti altına alınmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; ülkesi ve milleti için çalışan, üretken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri temel hedefimizdir. Öte yandan gönül coğrafyamızdaki çocuklara da devlet ve millet olarak el uzatmaktayız" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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