Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak

Kiraz ihracatı ile bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini belirten UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Çin'e 171 ton kiraz ihraç ettik. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz" diye konuştu.