Türkiye Çin'den Sonra Enerji Talep Büyümesinde İkinci Sırada"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Çin'den sonra enerji talep büyümesinde ikinci sırada olduğunu söyledi.

Almanya'da yeni hükumetin kurulmasının ardından Türkiye'den ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Enerji Forumu için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Almanya'da 14 Mart'ta yeni hükumetin kurulmasının ardından gerçekleşen ilk üst düzey ziyarette önce heyetler arası görüşme yapıldı. Ardından da iki bakan başbaşa görüştü. Gündemde iki ülke ilişkileri, enerji politikaları ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar vardı. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile kameraların karşısına geçti. Albayrak, "Türkiye olarak biz özellikle yeni hükumetin kurulduktan sonra almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin Çin'den sonra enerji talep büyümesinde ikinci sırada olduğunu söyledi. "Enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan bir ülkeyiz."

Berat Albayrak, Almanya'nın Türkiye için vazgeçilemez önemli bir ortak ve partner olduğunu söyledi. Albayrak, enerji ve ekonomi alanındaki işbirliğinin Türkiye- Almanya ilişkilerinin daha iyi bir noktaya taşınmasında itici güç olacağını sözlerine ekledi. "Özellikle Almanya ile bu yeni dönemde işbirliğimizi enerji ve ekonomi alanında arttırarak, Türkiye-Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşımak için itici güç olacağına inanıyoruz" dedi.

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de ekonomi ve enerji politikalarını derinleştirilerek sürdürme kararı aldıklarını söyledi. Bu çerçevede bakanlar düzeyinde Türk- Alman enerji forumu için hazırlık çalışması yapılacak. Öte yandan Berat Albayrak, Enerji Forumunda ana konuşmacı olarak bir konuşma yapacak.