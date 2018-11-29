Türkiye Çin'de kültürel faaliyetleri genişletecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının artması ile ilgili, "İki taraf da sonuçlardan oldukça memnun. 2019 yılında da çeşitli aktivitelerle kültürel faaliyetleri genişletmeye karar verdik.

Türkiye Çin'de kültürel faaliyetleri genişletecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının artması ile ilgili, "İki taraf da sonuçlardan oldukça memnun. 2019 yılında da çeşitli aktivitelerle kültürel faaliyetleri genişletmeye karar verdik." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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