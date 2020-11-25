Türkiye Çin Aşısının Faz-3 Denemelerini Genişletiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Çin Aşısının Faz-3 Denemelerini Genişletiyor

25.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:47

Türkiye, Sinovac adlı Çinli ilaç firması tarafından geliştirilen Corona aşısını sağlık sektöründen olmayan gönüllülerde denemeye başladı.

Türkiye, Sinovac adlı Çinli ilaç firması tarafından geliştirilen Corona aşısını sağlık sektöründen olmayan gönüllülerde denemeye başladı. CoronaVac adlı aşının üçüncü faz klinik denemelerine sağlık çalışanı olmayan üç gönüllü katıldı. Aşının ilk dozu gönüllülere Ankara'da basın önünde uygulandı

Türkiye Çin Aşısının Faz-3 Denemelerini Genişletiyor

Kaynak: DailyMotion.com

İlgili Haberler

Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Berkun Oya Demet Akbağ Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mert Günok Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Çin Aşısının Faz-3 Denemelerini Genişletiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:47:40. #1.14#
title