Türkiye Çin Aşısının Faz-3 Denemelerini Genişletiyor
25.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:47
Türkiye, Sinovac adlı Çinli ilaç firması tarafından geliştirilen Corona aşısını sağlık sektöründen olmayan gönüllülerde denemeye başladı.
Türkiye, Sinovac adlı Çinli ilaç firması tarafından geliştirilen Corona aşısını sağlık sektöründen olmayan gönüllülerde denemeye başladı. CoronaVac adlı aşının üçüncü faz klinik denemelerine sağlık çalışanı olmayan üç gönüllü katıldı. Aşının ilk dozu gönüllülere Ankara'da basın önünde uygulandı
Kaynak: DailyMotion.com