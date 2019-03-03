Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

-Trampolin cimnastik:

Erkekler: Gürkan Mutlu.

Kadınlar: Neval Kağnıcı

Artistik cimnastik:

Erkekler: Ahmet Önder.

Kadınlar: Demet Mutlu.

Aerobik cimnastik:

Erkekler: Emir Erışık.

Kadınlar: Nazlı Özgör.

Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.

Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.

Ritmik cimnastik

Kadınlar: Kamelya Tuncel.

Kaynak: AA
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