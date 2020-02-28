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Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

28.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:54
Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı

Cimnastik Şampiyonası, 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla 'de başladı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde, aerobik cimnastik branşı yarışmaları yapıldı.

Şampiyonada ayrıca artistik, trampolin ve ritmik cimnastik branşlarının müsabakaları gerçekleştirilecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların da tek dökeceği şampiyona, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

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