Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından icra kurulu, tüm branşların teknik kurul başkanlarıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmede 2024 Paris Olimpiyatları için olimpik kadrolar belirlenirken, gelecek yılların planlanması noktasında istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, asbaşkan Hasan Birol Yalçın ve parkur teknik kurul başkanı Bahadır Altay; Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren sporcuları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
'Bizim Çocuklar' oldu 'Bizim Balonlar'! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Tanju Özcan Yaşar Güler Meral Akşener
Magazin Alişan Münir Özkul Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cristiano Max Meyer Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:24:00. #1.16#

title