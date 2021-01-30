Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

30.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:01
Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın, TCF Başkanı Suat Çelen'e yaptığı ziyarette iki kurum arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak, bilimsel araştırmalara yönelik iş birliği yapılacak ve antrenörlerin eğitimleriyle proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Açıklamada, Başkan Suat Çelen, mezunu olduğu üniversite ile böyle bir protokol imzalanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yıldız ise ziyaretinde Gazi Üniversitesi???????nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çelen adına dikilmiş 3 adet fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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