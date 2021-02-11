Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu İstanbul'da toplandı
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Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu İstanbul'da toplandı

11.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:04
Türkiye Cimnastik Federasyonu İcra Kurulu İstanbul'da toplandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) İcra Kurulu İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) İcra Kurulu İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya, TCF Başkanı Suat Çelen, Başkan Vekili Emre Bağcı, Genel Sekreter Recep Şahin ile asbaşkanlar İsmail Göktekin, Derviş Çatalbaş, Cumhur Özçelik ve Hasan Birol Yalçın katıldı.

Cimnastik Tarihi Almanağı'na ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, 2020 yılındaki faaliyetler değerlendirildi.

Kamp Eğitim Merkezi'nde devam eden Artistik Cimnastik 3. Kademe Antrenörlük Kursu'nu ziyaret eden Çelen, denklik sistemiyle antrenörlük belgesi alan adaylara Türk cimnastiğinin hedeflerini ve antrenörlerden beklentilerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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