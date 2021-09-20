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Türkiye Cimnastik Federasyonu genel kurulu 16 Ekim'de yapılacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Cimnastik Federasyonu genel kurulu 16 Ekim'de yapılacak

Türkiye Cimnastik Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu, 16 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu, 16 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ankara The Green Park Otelde yapılacak seçimli genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Ekim Pazar günü aynı yer

ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Cimnastik Federasyonu genel kurulu 16 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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