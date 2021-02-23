Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen İzmir ve Manisa'da sporcularla buluştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in İzmir ve Manisa'daki cimnastikçilerle bir araya geldiği bildirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in İzmir ve Manisa'daki cimnastikçilerle bir araya geldiği bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Çelen'in asbaşkan İsmail Göktekin'le birlikte İzmir'deki olimpik merkezde cimnastik antrenmanlarını takip ettiği ve antrenörlerle toplantı yaptığı belirtildi.

Çelen'in ayrıca Manisa'daki Aerobik Cimnastik 3. Kademe Antrenör Semineri'nde görevlilerle bir araya geldiği ve milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve çalışmalarını sürdüren diğer sporcularla görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz