Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA'nın 100. yılını kutladı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Suat Çelen, yaptığı açıklamada, "Her zaman güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı ile milletin sesi olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türk sporunun gelişmesinde AA'nın önemli katkısının olduğunu belirten Çelen, "AA'nın birçok zorluğa göğüs geren çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA