Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

21.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:37
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu'da kamp yapan Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çelen'e ziyaretinde, asbaşkan Cumhur Özçelik ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya eşlik etti.

Zekeriya Abramashvili, Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman, Çağdaş Keşkür'ün antrenörlüğündeki milli takım kampında erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, kadınlarda ise Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın yer alıyor.

Milliler, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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