Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Nişantaşı Üniversitesi etkinliğine çevrim içi katıldı
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Nişantaşı Üniversitesi etkinliğine çevrim içi katıldı

11.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:58
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Nişantaşı Üniversitesi etkinliğine çevrim içi katıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Buluşmaları' nın çevrim içi konuğu oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Buluşmaları' nın çevrim içi konuğu oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Cimnastik Federasyonu Yönetimi Örneğinde Olimpiyat Yolu" başlıklı söyleşi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu'nun yürüttüğü etkinlikte, artistik cimnastikte son yıllarda gelen başarılar, ritmik cimnastikte elde edilen Avrupa Şampiyonluğu değerlendirilirken, aerobik ve trampolin branşlarındaki gelecek hedefler ele alındı.

Çelen, cimnastiğin yükselişinde tesisleşmenin rolünü işaret ederek, tamamlanan veya proje halindeki yeni tesislerle cimnastiğin çok daha gelişebileceğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda Çelen, Nişantaşı Üniversitesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanarak milli sporcuların eğitimine destek sağlayan protokole katılımlarından dolayı da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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