Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, üniversite etkinliğine çevrim içi katıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kariyer Günleri'nin çevrim içi konuğu oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Türk Cimnastiğine Altın Dokunuş, Yönetsel Bir Başarı Hikayesi" başlıklı söyleşi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve söyleşinin moderatörlüğünü yürüten Doç. Dr. Hakan Ünal'ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Çelen, Türk cimnastiğinin son yıllardaki gelişimini, federasyonun projelerini ve gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Çelen, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er