Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı
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Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM yardımları için yetkilendirilmesi kararının 12 ay boyunca uzatılmasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM yardımları için yetkilendirilmesi kararının 12 ay boyunca uzatılmasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada BMGK'nin 12 ay için aldığı kararın ilk 6 aydan sonra BM Genel Sekreteri'nin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacağı belirtildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önemine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye'deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir.

Bu nedenle, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BMGK'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz."

Açıklamada ayrıca "Türkiye, Suriye'deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Cilvegözü 5 milyon kişi için hayati öneme sahip

BMGK'de bugün yapılan kapalı oturumda, Suriye'nin kuzey batısındaki 5 milyon kişiye insani yardımın ulaşması için hayati öneme sahip Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması oy birliğiyle kabul edilmişti.

Cilvegözü, 2020'ye kadar 4 olan açık sınır kapılarından bugün açık bulunan tek sınır kapısı olarak önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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