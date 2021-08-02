Türkiye çeyrek final rakibi kim oldu? Tokyo 2020 voleybolda Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak? Sırbistan mı Güney Kore mi?

Tokyo 2020 voleybol grup maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye Rusya'yı setlerde 3-2 mağlup etti ve gruplarda 3. sırada yer aldı. Bunun ardından ülkemizin çeyrek final rakibi kim olacak merak edildi. Peki, Türkiye'nin rakibi kim? Türkiye voleybol çeyrek final rakibi hangi takımdır?