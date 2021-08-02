Türkiye çeyrek final rakibi kim oldu? Tokyo 2020 voleybolda Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak? Sırbistan mı Güney Kore mi?
Tokyo 2020 voleybol grup maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye Rusya'yı setlerde 3-2 mağlup etti ve gruplarda 3. sırada yer aldı. Bunun ardından ülkemizin çeyrek final rakibi kim olacak merak edildi. Peki, Türkiye'nin rakibi kim? Türkiye voleybol çeyrek final rakibi hangi takımdır?
Türkiye'nin rakibi kim olacak merak ediliyor.
TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL PUAN DURUMU
B grubu puan durumu şöyle:
- İtalya : 9 puan
- ROC (Rusya) : 8 puan
- ABD : 8 puan
- Türkiye : 7 puan
- Çin : 1 puan
- Arjantin : 0 puan
Türkiye bugünkü Rusya maçını 3-0 veya 3-1 yenerse 10 puanla 2. sıraya yükselecektir.
GÜNCEL PUAN DURUMU
- ABD : 10 puan
- İtalya : 10 puan
- Türkiye : 9 puan
- ROC (Rusya) : 9 puan
- Çin : 1 puan
- Arjantin : 0 puan
OLASI RAKİPLERİMİZ KİMLERDİR?
- Grupta 4. olursak Brezilya'nın rakibi olacağız.
- Grupta 3. veya 2. olursak Güney Kora ya da Sırbistan'ın rakibi olacağız.
Eğer şuanda oynanan Rusya-Türkiye voleybol maçını 3-1 kazanırsak gruplarda 2. olacağız.
RUSYA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?
RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU)
Buna göre Türkiye grubu 3. sırada tamamlıyor. Haliyle Brezilya ile eşleşmeyecek. Türkiye, Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecektir.
NOTLAR
- Rusya Brezilya ile eşleşmiştir.
- Türkiye Güney Kore veya Sırbistan ile eşleşecek. Kura çekimi henüz yapılmadı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU MU?
Ülkemiz grubu 3. sırada tamamladı. Buna göre Türkiye, Güney Kore veya Sırbistan ile eşleşecek. Fakat henüz kura çekimi henüz yapılmadı.