Türkiye ceviz üreticileri yerli ceviz için harekete geçti
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Türkiye ceviz üreticileri yerli ceviz için harekete geçti

Türkiye ceviz üreticileri yerli ceviz için harekete geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), Türkiye'de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını artırmayı hedefliyor.

Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), Türkiye'de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını artırmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, CÜD, ilk genel kurulunu Ural Ataman Klasik Araba Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder, dernek üyelerinin, yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimciler olduğunu kaydetti. Ergüder, şunları kaydetti:

"Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye'de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır. Bizim görevimiz dünyanın en iyisini üretmek. Tüketicilerimizden ricamız ise Türkiye'nin üretimi lezzetli ve kaliteli cevizi ısrarla talep etmeleridir."

Hedef dekar başına rekolteyi 500-550 kilograma yükseltmek

CÜD açıklamasına göre, dernek, Anadolu'nun 3 bin yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyup kaliteli ve lezzetli ceviz yetiştiriciliği yaparak, Türkiye'nin cari açığına olumlu fayda sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

CÜD üyeleri, 35 bin dekarda dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için çalışmalarını başlattı.

Yerli cevizin yetiştirilme safhasından işlenmesine kadar gösterilen profesyonel özene ve daha önemli olarak hasattan sofraya hiçbir kimyasal işlem görmeden geldiğine dikkati çeken CÜD, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için kalite standartlarının oluşturulması konusunda yetkililerle iş birliği yapmayı planlıyor.

Dernek, "Türkiye'nin Üretimi Ceviz: Cevizin Yerlisi, Cevizin En Lezzetlisi" sloganıyla tüketici ile iletişim kurarak kaliteli yerli cevizin farkını anlatmak amacıyla da iletişim çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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Türkiye ceviz üreticileri yerli ceviz için harekete geçti - Haberler Ekonomi
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