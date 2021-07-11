Türkiye Çerkes Forumu, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha kınadıklarını bildirdi.

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha kınadıklarını bildirdi.

Akgül, soykırımın 26'ncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) güvenli bölge ilan ettiği kentin Sırp birlikleri tarafından işgal edildiğini belirtti.

BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnakların Sırplar'a teslim edildiğini kaydeden Akgül, "Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımın 26 yıl önce yaşanan soykırımı bir kez daha kınıyoruz. BM tarafından Serebrenitsa'yı korumakla görevlendirilen Hollanda Ordusu'na bağlı BM askerleri başta olmak üzere, soykırıma göz yuman, aracılık eden tüm yetkililerin katliamın sorumlusu olarak yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük