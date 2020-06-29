Türkiye Çerkes Forumu'ndan Rusya anayasasında yapılacak değişikliklere tepki Açıklaması Türkiye Çerkes Forumu, Rusya Federasyonu anayasasında yapılması planlanan değişikliklerin Rus halkı dahil hiçbir halkın çıkarına olmadığını belirtti.

Türkiye Çerkes Forumu, Rusya Federasyonu anayasasında yapılması planlanan değişikliklerin Rus halkı dahil hiçbir halkın çıkarına olmadığını belirtti.

Türkiye Çerkes Forumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın anayasasında yapılacak bazı değişiklik hükümlerinin derin endişeyle karşılandığı ifade edildi.

Antidemokratik merkeziyetçi yaklaşımın değişiklikle anayasaya taşındığı savunulan açıklamada, değişikliğin başta Çerkesler ve Rusya'da yaşayanlar olmak üzere halkların tepkisine yol açtığı aktarıldı.

Değişikliler arasında bulunan, "Rusya Federasyonu'nun devlet dili, onun bütün topraklarında, Rusya Federasyonu'nun eşit haklara sahip çok uluslu birliğine dahil olan, devlet-kurucu halkın dili olarak Rusçadır." hükmünün insan haklarına ve hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemeyle anayasal olarak hem Rus halkının "devlet-kurucu halk" olarak tanımlanarak diğer halklardan üstün bir konuma getirildiği, resmi dil Rusça'nın diğer halkların dillerinin üstünde asli bir konuma taşındığı, diğer dillerin tali bir konuma getirildiği belirtildi.

Açıklamada, düzenlemenin, Evrensel İnsan Hakları Hukukunun temel normları arasında yer alan ayrımcılık yasağına da aykırılık oluşturduğu kaydedildi.

Çerkes, Kalmuk, Tatar ve diğer halkların dışlandığı, tahkir edildiği belirtilen açıklamada, değişikliklerin, Çerkes Sürgünü ve Soykırımı başta olmak üzere pek çok konunun üstünün kanunla örtülmesi tehlikesini barındırdığı ifade edildi.

Açıklamada, anayasa değişikliğinin evrensel hukuk ve insan hakları alanında geri adım niteliği taşıdığına, Kuzey Kafkasya vatandaşları ile anavatanlarına dönüş yapan soydaşların yaşadıkları sorunların çözümünde başvurdukları uluslararası hukuk ve insan hakları mekanizmalarının da etkinliğini ortadan kaldırıldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Değişikliklerin Rusya Federasyonu'nda yaşayan Rus halkı dahil hiçbir halkın çıkarına olmayacağına, federatif devletin barış içinde bir arada yaşama ülküsü ve tarihsel deneyimi ile uyuşmadığına, dışlanma ve zorlanma ile dil ve kimliğinden soyutlanan toplumlardaki bazı bireylerin reaksiyonel davranışlara yönelme riskine işaret ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Değişikliklerin Rusya Federasyonunun taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de ayrılıklar içerdiği vurgulanan açıklamada, başta Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara çağrı yapıldı.

Kaynak: AA