Türkiye Çerkes Forumu'ndan "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Çerkes Forumu'ndan "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısı

Türkiye Çerkes Forumu'ndan 'Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısında bulunarak Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısında bulunarak Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Akgül, Çerkes soykırımı ve sürgününün 157. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Başkan Akgül, 21 Mayıs 1864'ün, Çarlık Rusyası'nın politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus-Kafkas Savaşları'nın bittiği tarih olduğunu hatırlattı.

Akgül, "21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Çerkeslerin 157 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düştüğünü ve kendi topraklarında dahi dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduklarını kaydeden Akgül, "Sürgün ve soykırım sonrası uygulanan inkar ve asimilasyon politikalarının Çerkeslerin Çerkes kimliği ile var olabilmelerinin önündeki önemli engel." olduğunu belirtti.

Akgül, özellikle son yıllarda Rusya'da merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiğinin görüldüğünü belirterek "Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Akgül, söz konusu sorunların çözümüne ilişkin ciddi ve somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu 157 yıl önce sürgünü yaşayan Çerkeslerin, bugün yeniden yollara düştüğünü kaydeden Akgül, Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Akgül, "Çerkes soykırımının ve sürgününün" tanınması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes soykırımı ve sürgününü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Çerkes Forumu'ndan "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:18:32. #1.14#

title