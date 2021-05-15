Türkiye Çerkes Forumu'ndan "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısı

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısında bulunarak Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, "Çerkes soykırımı ve sürgününün tanınması" çağrısında bulunarak Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Akgül, Çerkes soykırımı ve sürgününün 157. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Başkan Akgül, 21 Mayıs 1864'ün, Çarlık Rusyası'nın politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus-Kafkas Savaşları'nın bittiği tarih olduğunu hatırlattı.

Akgül, "21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

Çerkeslerin 157 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düştüğünü ve kendi topraklarında dahi dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduklarını kaydeden Akgül, "Sürgün ve soykırım sonrası uygulanan inkar ve asimilasyon politikalarının Çerkeslerin Çerkes kimliği ile var olabilmelerinin önündeki önemli engel." olduğunu belirtti.

Akgül, özellikle son yıllarda Rusya'da merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiğinin görüldüğünü belirterek "Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Akgül, söz konusu sorunların çözümüne ilişkin ciddi ve somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu 157 yıl önce sürgünü yaşayan Çerkeslerin, bugün yeniden yollara düştüğünü kaydeden Akgül, Çerkeslerin anavatanlarına dönmelerini engelleyen hukuki ve fiili her türlü engelin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Akgül, "Çerkes soykırımının ve sürgününün" tanınması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes soykırımı ve sürgününü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan