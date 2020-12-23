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Türkiye cep üssü oluyor

23.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:24
Türkiye cep üssü oluyor

Çin ve Güney Kore'nin dev teknoloji şirketleri Samsung ve OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'nde fabrika kuruyor.

Çin ve Güney Kore'nin dev teknoloji şirketleri Samsung ve OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'nde fabrika kuruyor.

Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, Türkiye'de üretim için fabrika kurma hazırlığına girdi. Uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo, yeni yılın ilk aylarında üretime başlamayı hedefliyor.

50 milyon dolarlık yatırım

Üretimin tamamı İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste gerçekleşecek, montaj yapılmayacak. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor.

Tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Oppo Türkiye'de üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere ihraç edecek. Samsung ise ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretim, montaj ağırlıklı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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