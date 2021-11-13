2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetiyor. Farklı galibiyet alarak averajını Norveç karşısında iyi duruma getirmek isteyen Ay-Yıldızlı ekip, Cebelitarık karşısına hücum ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Karşılaşmada A Milli Takım'ın 4-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Cebelitarık golleri izle! Türkiye Cebelitarık'a kaç gol attı?

TÜRKİYE CEBELİTARIK'A KAÇ GOL ATTI?

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, Halil, Burak

Cebelitarık : Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 74: Sol kanattan Rıdvan Yılmaz ortaladı, arka direkte Merih ayak içiyle golü attı: 4-0.

Dakika 57: Rıdvan indirdi, Burak müsait pozisyonda çok kötü vurdu.

Dakika 49: Burak bu kez sol kanattan içerdeki Halil'i gördü, genç yıldız yine ayak içiyle ağları sarstı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI

Dakika 40: Burak sağ kanatta bir anda boşta kaldı. Yıldız futbolcu ceza alanı içindeki Halil'i gördü, genç futbolcu şık bir ayak içiyle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Dakika 38: Hakan, Halil ve Burak tek paslarla rakip savunmanın dengesini bozdu, Halil kalabalık savunma içinde sert bir şut çıkardı ve fileleri sarstı.

Dakika 22: Cebelitarık'ta Jayce Olivero, Zeki Çelik'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Cebelitarık 10 kişi!

Dakika 10: Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza yayı üzerindeki savunma kalabalığına daldı, çalımlarla rakiplerinden kurtuldu ve penaltı noktası üzerinden şutunda ağları sarstı. 1-0 öndeyiz.

Dakika 2: Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 1: Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

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