Türkiye-Cebelitarık canlı izleme linki! TRT 1 canlı izle!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Farklı galibiyet alarak averajını Norveç karşısında iyi duruma getirmek isteyen Ay-Yıldızlı ekip, Cebelitarık karşısına hücum ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Peki, Türkiye-Cebelitarık canlı izleme linki nedir?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak. İşte, Türkiye-Cebelitarık canlı izleme linki! TRT 1 canlı izle!
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, Halil, Burak
Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino
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