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Türkiye-Cebelitarık

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Türkiye-Cebelitarık

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü,...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Cebelitarık karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk ( Ukrayna )

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Burak Yılmaz

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, de Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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