Türkiye çay üretiminde dünyada birinci mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE HANGİSİNİN ÜRETİMİNDE 1 NUMARA DEĞİLDİR?

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Cevap:C