Türkiye çay üretiminde dünyada birinci mi?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
TÜRKİYE HANGİSİNİN ÜRETİMİNDE 1 NUMARA DEĞİLDİR?
A: Kayısı
B: İncir
C: Çay
D: Fındık
Cevap:C