Türkiye: Çalışanlar Ek Corona Tedbirleri İstiyor Corona salgının artmasının ardından Türkiye'nin önde gelen tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, dekorasyon, mobilya, oyuncak şirketleri de yüzlerce mağazasında faaliyeti belirsiz bir süre için durdurdu.

Corona salgının artmasının ardından Türkiye'nin önde gelen tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, dekorasyon, mobilya, oyuncak şirketleri de yüzlerce mağazasında faaliyeti belirsiz bir süre için durdurdu. Özellikle hizmet sektöründe çalışan binlerce insan işsiz kaldı Kaynak: DailyMotion.com