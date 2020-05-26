Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (3) 'KOCA YUSUF, 14 TÜRK VATANDAŞINI ALARAK DÖNÜŞE GEÇTİ'Milli Savunma Bakanlığı, Çad'a tıbbi yardım malzemesi ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın 14 vatandaşı da alarak Türkiye'ye dönüşe geçtiğini duyurdu.

'KOCA YUSUF, 14 TÜRK VATANDAŞINI ALARAK DÖNÜŞE GEÇTİ' Milli Savunma Bakanlığı, Çad'a tıbbi yardım malzemesi ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın 14 vatandaşı da alarak Türkiye'ye dönüşe geçtiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çad'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, ülkemize tahliyesi gerçekleştirilecek 14 vatandaşımızı da alarak dönüşe geçti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA