Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (2)
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Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (2)

'YARDIM MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK ÇAD'A ULAŞTI'Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a ulaştığını duyurdu.

Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (2)
26.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:42

'YARDIM MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK ÇAD'A ULAŞTI'

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a ulaştığını duyurdu.Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covıd-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağımız Çad'a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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