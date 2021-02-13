Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da yapılacak
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Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

13.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:30
Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, 20 Şubat Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, 20 Şubat Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Palandöken Dağı'nda düzenlenecek.

Organizasyona katılacak sporcuların, 16 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Öte yandan, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Buz Tırmanış Uygulama Semineri de 18-19 Şubat tarihlerinde Erzurum'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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