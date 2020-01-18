18.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:00

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kentteki çeşitli kurumların girişimleriyle Palandöken Dağı'nda kurulan 20 metre yüksekliğe ve 150 metre genişliğe sahip yapay buz parkında gerçekleştirilen şampiyonada 55 sporcu, lider ve hız kategorilerinde finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona, yarın final tırmanışlarıyla sona erecek.

Başar: "Yarışlarımız çok güzel geçiyor"

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonayla Erzurum'da tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Organizasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çok heyecanlı olduklarını ifade eden Başar, "Türkiye'nin dört bir yanından, farklı kulüplerden çok sayıda sporcu şampiyonaya geldi. Palandöken'de çok güzel bir hava var ve yarışlarımız çok güzel geçiyor." dedi.

Başar, federasyon olarak olimpiyatlarda sporcu yarıştırmayı hedeflediklerini belirterek, bunun gerçekleşmesi için de tesis ve altyapının önemli olduğunu aktardı.

Buz tırmanışında önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Başar, şunları kaydetti:

"Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonunca buz tırmanışı branşının olimpik olması yönünde çalışma yürütülüyor. Buz tırmanışının ileride kış olimpiyatlarına girmesi hedefleniyor. Ülke olarak biz de buz tırmanışı alanında olimpiyatlara sporcu yetiştirmek amacıyla, Palandöken'deki organizasyonla hazırlıklarımıza başladık. Gelecekteki kış olimpiyatlarında Türk dağcılarının spor tırmanışının yanı sıra buz tırmanışında da yarışmalara katılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA