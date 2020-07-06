Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da yapıldı
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
06.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:44
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle, ilk yönetim kurulu toplantısının yapıldığı ifade edildi.
Gökhan Özdemir'in başkanlığında, 13 yönetim kurulu üyesinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, salgın sürecinin değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: AA