Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Çocuk Koruma Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Çocuk Koruma Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek

06.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:38
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Çocuk Koruma Semineri'ni çevrim içi düzenleyecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Çocuk Koruma Ön Bilgilendirme Semineri'ni 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Çocuk Koruma Ön Bilgilendirme Semineri'ni 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tüm branşlardaki vizeli antrenörlerin katılımının zorunlu tutulduğu seminerde, "Sporda çocuk hakları", "Çocuk koruma ve Türkiye'de yasal gerekçeler" ve "Uluslararası boyutu ile sporda çocuk koruma sistemi" konuları ele alınacak.

Seminer eğitimleri, Mustafa Yaşar Şahin ve Özgün Parasız tarafından verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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