Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunu tescil etti Türkiye Buz Pateni Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında 2019-2020 sezonunun tüm branşlarda sonlandırıldığını açıkladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında 2019-2020 sezonunun tüm branşlarda sonlandırıldığını açıkladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle mart ayının ortasından itibaren sportif faaliyetler durdurulmuş ve bu duruma bağlı olarak spor tesisleri kapatılmış olduğundan, sporcularımızın antrenmanlarına devam etmesi mümkün olmamıştır. Öncelikle sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak, daha sonra sporcularımızın antrenman yapma imkanlarının bulunmaması ve 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile uluslararası takvime göre de 2020-2021 sezonu başlayacağından, teknik kurullarımızın tavsiye kararları da göz önünde bulundurularak yönetim kurulumuzca 09.06.2020 tarihindeki toplantıda, 2019-2020 sezonunun tüm branşlarımızda sonlandırılmasına, düzenlenen yarışmaların puanlama sonucuna göre kulüpler şampiyonlarının her branş bazında ayrı ayrı ilan edilerek tescil edilmesine, kategorilerinde dereceye giren sporcularımıza kupa ve ödül verilmesi hakkındaki hususlarının yapılacak ilk yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA