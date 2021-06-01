Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Yüksekokulumuzu Ziyaret Etti 06-04-2021
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Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Yüksekokulumuzu Ziyaret Etti 06-04-2021

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Yüksekokulumuzu Ziyaret Etti 06-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Sn. Gökhan ÖZDEMİR, İstanbul İl Temsilcisi Sn. Osman Şener SAĞLAM Yüksekokulumuza ziyarette bulundular.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Sn. Gökhan ÖZDEMİR, İstanbul İl Temsilcisi Sn. Osman Şener SAĞLAM Yüksekokulumuza ziyarette bulundular. Yüksekokul müdürümüz Sn. Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU ve aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi öğretim üyemiz Sn. Doç. Dr. S. Erim ERHAN ile Tekirdağ'da buz pateni sporu ile ilgili farkındalık oluşturmak adına fikir alışverişi gerçekleşirdiler.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Yüksekokulumuzu Ziyaret Etti 06-04-2021 - Haberler
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