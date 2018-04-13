Türkiye Büyümeye, Güçlenmeye Devam Ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı. Bu kadar oynanan oyunlara rağmen, Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor. Sizin verdiğiniz oyun hakkını aslanlar gibi veren liderimiz var." dedi.

Çalık, AK Parti Kale İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik olarak büyümeye devam Türkiye'nin ihracatının 160 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

AK Parti'nin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için kalkınma hamleleri yaptığını vurgulayan Çalık, şöyle devam etti:

"Eğer 2013'teki büyümemizi devam ettirseydik, başımıza gezi çorapları örülmeseydi, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimi başımıza örülmeseydi şu anda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedeflerimiz vardı. Bunu gören ulusal ve uluslararası güçler 2013 yılından itibaren Türkiye'nin başına çorap örmeye kalktılar, ellerinden geleni hepinizin gözü önünde yaptılar. Bu millet, yüce, köklü ve şerefli bir millet, bunlara asla izin vermedi, prim vermedi. Darbelerine ne izin verdi ne de geçit. O çorabı, bizim başımıza geçirmek isteyenlerin başına geçirdi. FETÖ ve tüm terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdi." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimine karşı göğsünü siper ettiğini belirten Çalık, milletin vatan, bayrak ve ezan düşmanlarını içinde barındırmadığını söyledi.

Çalık, Türkiye'nin hem terör örgütleriyle mücadele ettiğini hem de yatırımları hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı. Bu kadar oynanan oyunlara rağmen Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor. Sizin verdiğiniz oyun hakkını aslanlar gibi veren liderimiz var. Büyümelere devam ederken sınır ötesi operasyonlara da devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun aklı sonradan başına geldi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İçeriye çok girmemeniz lazım, bu kadar ilerlememeniz lazım. Girmeyin, girerseniz çıkamazsınız." dediğini belirten Çalık, şunları kaydetti:

" Afrin operasyonundan ordumuz, başkomutanımız zaferle çıktığı andan itibaren CHP'nin genel müdürü dönmüş diyor ki 'Biz ordumuzu tebrik ediyoruz.' O ordunun başındaki başkomutanın adı Recep Tayyip Erdoğan. Ordumuz ile birlikte senin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlaman gerekir. Senin yapman gereken sancağı Afrin'in göbeğine diken güvenlik güçlerimizi ve başkomutanı tebrik etmek. Operasyon başlayalı 3 ay olmuş, operasyon bitmiş, Kılıçdaroğlu'nun aklına Hatay'a gitmek daha yeni gelmiş. Biz Hatay'a Cumhurbaşkanımızla, sanatçılarımızla askere moral vermek için gittik. Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları oraya askerimize destek vermek için giderken laf söyleyen Kılıçdaroğlu, baktı ki milletin bütün okları kendi üzerine çevrildi, aklı sonradan başına geldi. Şimdi diyor ki 'Biz Hatay'a, sınıra gideceğiz.' Günaydın Kılıçdaroğlu. Biz Afrin'e girdik, Afrin'den çıktık, sancağı Afrin merkezine koyduk. Askerlerimiz de aslanlar gibi oraya geri dönüşleri sağladı. Afrin de Cerablus gibi temizlenecek. Afrin'den gelen kardeşlerimiz de yeniden memleketlerine dönecek. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları bunlarla bitmiyor, aynı zamanda HDP'ye kardeşlik yapıyor. HDP'nin, PKK, FETÖ kardeşliğine de CHP lideri mihmandarlık ediyor."

Çalık, toplantının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile belediye ve kaymakamlığı ziyaret etti.