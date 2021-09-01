Türkiye 'büyüme'de fark attı
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Türkiye 'büyüme'de fark attı

Türkiye 'büyüme'de fark attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi baz etkisinin de desteğiyle ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüme performansı gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüme performansını hizmetler sektörü gösterdi. Sektör yüzde 45,8 büyüdü. Hizmetler sektörünü yüzde 40,5 büyümeyle sanayi takip etti. İnşaatta büyüme yüzde 3,1 seviyesinde kalırken ve tarım, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 2,3 oldu.

EURO BÖLGESİ YÜZDE 13,6 BÜYÜDÜ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi. GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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