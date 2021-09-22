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Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası yarın Adana'da başlayacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası yarın Adana'da başlayacak

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, yarından itibaren Adana'da gerçekleştirilecek.

ADANA (AA) - Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, yarından itibaren Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmelerinin de yapılacağı organizasyon, 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

Adana Sarıçam Spor Salonu'nda düzenlenecek seçmelerde sporcular, teknik kurul tarafından belirlenecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası yarın Adana'da başlayacak - Haberler Spor
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