KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk gün müsabakalarında, 30 il ve 54 takımdan yaklaşık 140 güreşçi mindere çıktı.

Organizasyon 19 Aralık Pazar günü sona erecek.