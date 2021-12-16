Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Haberler Spor
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Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Spor

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk gün müsabakalarında, 30 il ve 54 takımdan yaklaşık 140 güreşçi mindere çıktı.

Organizasyon 19 Aralık Pazar günü sona erecek.

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

AA / Tunahan Akgün - Spor Haberleri

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