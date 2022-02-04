Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İyi dileklerle sporcu yetişmez, önceliği altyapıya vermemiz lazım" dedi.

3-6 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda açılış seremonisi yapıldı. Bando ve özel gösteriler eşliğinde başlayan seremoni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un konuşmalarıyla tamamlandı. Öte yandan, 40 ilden 600'den fazla sporcunun katıldığı turnuvada müsabakalar 6 Şubat'a kadar sürecek. Seremoninin ardından özel açıklamalarda bulunan Tahir Büyükakın, "İyi dileklerle sporcu yetişmez, önceliği altyapıya vermek gerekiyor" diye konuştu.

"Kocaeli, sporcular için bir cazibe noktası"

Uluslararası düzeyde bir kaliteye sahip turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Tahir Büyükakın, "Böyle bir organizasyonun şehrimizde, bizlerin ev sahipliğinde yapılması ayrı bir mutluluk kaynağı. Spora şimdiye kadar gerçekten çok büyük altyapı yatırımı yapıldı. Spor kulüplerimiz ciddi manada desteklenmeye devam ediyor. Zaten bunu da hem ulusal hem uluslararası düzeyde elde edilen başarılarla da görebiliyoruz. Uluslararası düzeyde 100'ün üzerinde ulusal düzeyde 1000'in üzerinde dereceler elde etti bu şehir. Bu manada kentimiz hem sporun hem sporcunun başkenti olma noktasında ciddi adımlar atıyor. Sadece bu yıl 60'ın üzerinde spor organizasyonu düzenledik. Buna benzer organizasyonlarda Kocaeli, sporcular için bir cazibe noktası; spor organizasyonları için harika bir varış noktası haline geldi. Sporu ve sporcuyu destekleme noktasında bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. İnşallah geleceğin şampiyonları Kocaeli'de, Türkiye'de bu yolla daha da artacak. İnşallah uluslararası düzeyde, Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda bayrağımızı göklerde dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak çok sayıda sporcumuz olacak" şeklinde konuştu.

"İyi dileklerle sporcu yetişmiyor, önceliği altyapıya vermek gerekiyor"

Spora dair çok sayıda önemli tesisler yaptıklarının altını çizen Büyükakın, tesisleşmenin ve altyapının bu işin en önem verdikleri parçası olduğunu belirtti. Büyükakın, "Tesislerimizin sayısı yükselmeye devam ediyor. En son Gebze'de Gebze Sporcu Merkezi'ni hayata kazandırdık. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanı olan, içinde birçok spor branşının yapılabildiği çok amaçlı salonlar bunlar. Merkezde bir tane vardı, bir tane de Gebze'de yapmış olduk. Böylelikle birçok branşta, gerek takım oyunları, gerek bireysel oyunlar açısından sporcularımız antrenman yapma imkanlarına kavuştu. Sadece karate sporu için Kocaeli'nde dokuz farklı noktada eğitimler veriliyor. 11 antrenörle 9 farklı noktada eğitimler sürüyor. Bu organizasyona da 600'ün üzerinde sporcu katıldı. Bütün bunlar tesislerle oluyor. Sporcu yetiştirelim demekle, iyi dileklerle sporcu yetişmiyor. Önceliği altyapıya vermek, antrenörler yetiştirmek ve sporculara da uygun ortamları sağlamak gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha hızlı bir şekilde yeni tesisler, hocalar ve sporcularla birlikte Türkiye'de ve dünyada sesimizi daha fazla duyuracağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ