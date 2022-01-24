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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kocaeli, Türkiye, Milli, Spor, Haber

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