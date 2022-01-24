Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
KOCAELİ (AA) - Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 3-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri