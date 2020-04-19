Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda puan ortalaması yükseldi Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda ilk kez iki yıl üst üste 34 bin puan barajının aşıldığını ve şampiyonluk için puan ortalamasının bine yükseldiğini bildirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda ilk kez iki yıl üst üste 34 bin puan barajının aşıldığını ve şampiyonluk için puan ortalamasının bine yükseldiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) verileriyle yapılan değerlendirme sonucu, son 10 yılda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda birincilik getiren derecelerin ortalama puanlarının çıkarıldığı belirtildi.

Bursa'da 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda 34 bin puan barajının geçildiği ve ilk kez iki yıl üst üste bu rakamın üzerine çıkıldığı vurgulandı.

Son iki yılda 34 bin puanın aşılmasıyla, şampiyonluk için puan ortalamasının da bine karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada, 12-14 Haziran'da yapılması planlanan 2020 Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA